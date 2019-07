Visita Putin a Roma: Capitale blindata e green zone in Centro

Capitale blindata. La Questura di Roma lavora al 'Piano di massima sicurezza' in vista della visita del presidente della federazione russa Vladimir Putin in programma il prossimo 4 luglio. Putin atterrerà intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Fiumicino e ripartirà alle 22 dello stesso giorno.

A Roma sarà allestita una 'Green zone' che blinderà il cuore del centro storico. Dalle 19 del 3 luglio alle 7 del 5 luglio scatterà il divieto di accesso ai mezzi per il trasporto merci di massa inferiore alle 3,5 tonnellate in tutta la Zona a traffico limitato (Ztl) del centro storico.

Visita del presidente Putin a Roma

Giovedì, appena arrivato nella capitale, Putin si dirigerà subito in Vaticano dove sarà ricevuto da papa Francesco, prima di trasferirsi al Quirinale per il colloquio e la colazione con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Nel pomeriggio, alle 16, l'auto presidenziale si dirigerà a palazzo Chigi per l'incontro con il premier Giuseppe Conte.

In serata l'ultimo appuntamento, con la cena, a Villa Madama. Per garantire la massima sicurezza negli spostamenti del presidente la Questura ha allestito una 'Green zone' all'interno della quale saranno vietate manifestazioni pubbliche dalle 19 di mercoledì 3 luglio alle 7 del 5 luglio. La 'Zona verde' che blinda il cuore del centro storico comprende oltre 50 strade da viale Castro Pretorio a via dei Fori Imperiali passando piazza del Popolo, via Veneto, via Trinità dei Monti, piazza del Campidoglio.

Strade chiuse in Centro il 4 luglio 2019

I primi provvedimenti, fa sapere l'Agenzia per la mobilità, scatteranno già entro le 13 del 3 luglio intorno l'area dell'hotel St. Regis dove sono previsti i divieti di sosta e le rimozioni di auto, moto e furgoni in via Vittorio Emanuele Orlando (tra piazza San Bernardo e piazza della Repubblica), via Parigi, via XX Settembre (tra via Pastrengo e via Vittorio Emanuele Orlando), piazza San Bernardo, l'intero parcheggio tra gli incroci con via Romita, via Vittorio Emanuele Orlando e via Barbieri. Lo stesso accadrà entro le 8 del 4 luglio in via dei Sabini, via del Parlamento, via del Corso (tra via San Claudio e via delle Muratte), via della Colonna Antonina, via dei Bergamaschi e piazza di Montecitorio.

Putin al ministero degli Esteri ed in Vaticano

All'alba di giovedì 4 luglio le rimozioni e la 'bonifica' delle strade proseguiranno intorno a a Villa Madama e al ministero degli Esteri. Verranno sospese le postazioni taxi tra viale Volpi e largo Bratislava, le fermate e il capolinea Atac della linea 628 tra via Volpi e viale Antonio di San Giuliano. Sarà deviata anche la linea 32. Non solo. In vista dell'appuntamento in Vaticano a partire dalle 7 del 4 luglio saranno chiusi al pubblico il parco di villa Aldobrandini e il giardino del Quirinale.

Green Zone per la visita di Putin a Roma

Ecco l'elenco delle strade incluse nella 'Green zone' Ecco, nel dettaglio, l'elenco delle strade comprese nella 'Green zone' di massima sicurezza approntata dalla questura: piazza d'Aracoeli, via San Venanzio, largo Berlinguer, piazza San Marco, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, largo di Torre Argentina, piazza e via di San Pantaleo, via dell'Anima, largo Flebo, via di Torre Sanguigna, via Zanardelli, piazza Ponte Umberto I, lungotevere Marzio, lungotevere in Augusta, via Luisa di Savoia, piazza del Popolo, via D'Annunzio, via Trinità dei Monti, via Sistina, via Crispi, via di Porta Pinciana, via Veneto, via Boncompagni, via Collina, va Bellisario, via Piave, via XX Settembre, piazza di Porta Pia, corso d'Italia, piazza della Croce Rossa, viale Castro Pretorio, via Vicenza, via Marsala, via De Nicola, piazza dei Cinquecento, via Giolitti, via Gioberti, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via Lanza, via Cavour, largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali, via San Pietro in Carcere, piazza del Campidoglio, via delle Tre Pile.