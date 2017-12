Fermato per un controllo sulla Salaria, in auto nasconde dosi di hashish

Continuano i controlli di Carabinieri contro lo spaccio. I militari della Stazione di Montelibretti, in occasione di controlli eseguiti lungo la Salaria, hanno fermato un'auto con a bordo un 34enne romano, trovandolo in possesso di oltre 100 grammi di hashish, già suddivisi in dosi. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari presso la sua abitazione.

A Fonte Nuova, località Santa Lucia, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un 25enne di Pichini di Guidonia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane veniva bloccato subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un coetaneo all’esterno di un locale lungo la Palombarese. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire oltre 50 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate.