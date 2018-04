Il tram 5 per trasportare la droga, pusher trovato con un chilo di marijuana nello zaino

I mezzi pubblici per trasportare la sostanza stupefacente e passare inosservati. Uno stratagemma che però hanno imparato a conoscere le forze dell'ordine che hanno trovato e sequestrato oltre un chilo di marijuana arrestando uno spacciatore di 33 anni. I fatti hanno preso corpo intorno alle 18:00 di ieri a bordo del tram della linea 5 fermo in piazza di Porta Maggiore.

Un chilo di marijuana sul tram 5

Ad operare l'arresto sono stati gli agenti di polizia del commissariato Esquilino. Impegnati in azioni di controllo del territorio di competenza i poliziotti si sono insospettiti quando hanno notato una persona, già conosciuta per reati legati allo spaccio di droga in piazza Vittorio Emanuele II, ferma sul mezzo pubblico.

Un chilo di marijuana nello zaino

Notato il 33enne del Gambia i poliziotti del commissariato Esquilino hanno quindi proceduto ad un controllo. Nello zaino l'uomo nascondeva oltre un chilo di marijuana. Arrestato, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.