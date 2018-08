Pusher ingoia cinque ovuli di eroina per sfuggire all'arresto

Nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti “mordi e fuggi”, i carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito diversi blitz antidroga ed in poche ore hanno ammanettato quattro pusher tra l’Esquilino e San Lorenzo: uno di questi ha tentato, invano, di occultare cinque ovuli di eroina ingoiandoli.

Gli arresti

Il pusher che ha tentato di ingoiare gli ovuli di eroina è un 40enne del Gambia: alla vista dei Carabinieri, in via di Porta Labicana, ha tentato di eludere in questo modo i controlli, ma è stato notato e bloccato. Trovato in possesso anche di 650 euro in contanti, è stato poi portato all’ospedale “Sandro Pertini”, dove esami radiografici hanno confermato la presenza di 5 ovuli nell’apparato digerente. Questi, una volta espulsi, hanno permesso ai carabinieri di recuperare in totale 9 grammi di eroina.

Oltre al 40enne sono state arrestate altre 3 persone: un 20enne del Senegal, un 27enne del Ghana e un 36enne del Gambia, sorpresi a spacciare in piazza Vittorio Emanuele II. In totale sono state recuperate 30 dosi di marijuana e hashish e 200 euro. Diversi acquirenti sono stati individuati e segnalati quali assuntori all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, mentre i pusher arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Tutti accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.