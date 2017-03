Sorpreso a spacciare eroina, per evitare l'arresto ingoia 21 ovuli di droga

Ben 21 ovuli, tra eroina e cocaina, ingoiati pur di evitare l'arresto. Uno stratagemma, pericoloso, che non è bastato ad un 31enne nigeriano per evitare l'arresto.

L'indagine, che si è conclusa con il suo arresto da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, è iniziata con un servizio di appostamenti e pedinamenti, dedicato al contrasto dello spaccio di stupefacenti lungo la via Prenestina.

I poliziotti hanno assistito allo scambio soldi/eroina tra un ragazzo romeno e lo spacciatore ed hanno fermato entrambi. Il pusher, con mossa repentina, ha quindi ingoiato la droga sentendosi subito male.

Accompagnato in ospedale, già dai primi esami è arrivata la conferma che erano ovuli di sostanza stupefacente quelli ingeriti. Gli elementi raccolti erano sufficienti per formalizzare l’arresto. In attesa di espellere lo stupefacente l’uomo è piantonato in ospedale. Solamente ieri un altro arresto simile in zona Furio Camillo.