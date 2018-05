Vede la polizia e scappa, arrestato pusher in via dell'Archeologia

Quando ha visto passare la Volante in via dell’Archeologia, è scappato correndo per le strade di Tor Bella Monaca. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato dagli uomini della Polizia di Stato. E' accaduto la notte del 14 maggio. Il fuggitivo è stato poi trovato con 15 dosi di cocaina e 145 euro in tasca, il ragazzo marocchino di 21 anni è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Pusher all'Alberone

Poco dopo, in zona Alberone, un cittadino senegalese di 24 anni, è stato fermato per un controllo dagli agenti del commissariato San Giovanni e del Reparto Volanti in via Monselice. Perquisito, addosso al cittadino africano i poliziotti hanno trovato 176 grammi di marijuana. Condotto in commissariato per gli accertamenti di rito, il ragazzo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio in via della Civiltà del Lavoro

Sempre nell'ambito dei controllio antidroga della polizia, nel pomeriggio di ieri 15 maggio, è stato l’anomalo parcheggio di un’autovettura con 2 ragazzi a bordo ad insospettire l’equipaggio di una pattuglia del commissariato Esposizione mentre transitava in via Civiltà del Lavoro, all'Eur.

Cocaina all'Eur

Già da un primo controllo dell’auto gli agenti hanno trovato una dose di cocaina; dalle successive perquisizioni è stata trovata altra sostanza dello stesso tipo –circa 9 grammi – una bilancia di precisione e della mannite, sostanza comunemente usata per “tagliare” la cocaina. Al termine degli accertamenti i due, di 27 e 24 anni, entrambi romani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.