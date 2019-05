Una borsa per le consegne a domicilio per nascondere attività da pusher: preso spacciatore

Portava con sè una borsa da rider per le consegne a domicilio per mascherarsi e nascondere la sua attività di pusher. Un espediente che però non ha impedito agli agenti della polizia di stato di scoprire la vera attività di un 23enne colombiano.

Quando gli agenti del Commissariato San Paolo, durante le indagini, si sono presentati alla sua porta in via Forte Portuense ha tentato la fuga ma è stato bloccato. In casa nascondeva 10 involucri contenenti marijuana e hashish per un peso totale di oltre 400 grammi. Sequestrati anche 4500 euro in contanti in banconote di vario taglio.

Il bilancio dell'ultima settimana di controlli

Solo nell’ultima settimana sono stati sequestrati 1,600 chili di hashish, 5.338 chili di marijuana, 163 grammi di cocaina e 9 grammi di eroina, 18.347 euro sequestrati. 25 i pusher finiti in manette. Le operazioni sono state eseguite sia nel centro di Roma che in periferia ma hanno interessato anche il litorale romano.

Insieme agli agenti della Polizia di Stato hanno lavorato anche i cani antidroga, il cui fiuto ha contribuito a scovare lo stupefacente nascosto nei luoghi più disparati.