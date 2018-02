Movida San Lorenzo: vende ecstasy e shaboo fuori da un locale

Pasticche di ecstasy e dosi di shaboo pronte alla vendita per i giovani che frequentano la movida di San Lorenzo. A scoprire ed arrestare il pusher alle prime luci di domenica è stato un agente libero dal servizio della Direzione Centrale Servizi Antidroga. A finire in manette un 29enne originario della provincia di Napoli. Lo spacciatore è infatti stato trovato in possesso di 15 pillone di Xtc e 10 sacchetti contenenti la cosiddetta "droga dei kamikaze". Il giovane è stato fermato alle 7:00 di ieri mattina fuori da un locale di San Lorenzo.