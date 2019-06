Pusher di shaboo a piazza di Spagna, fermata 29enne

Una cittadina cinese di 29 anni, già sottoposta al divieto di dimora nel Comune di Roma, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna, è stata notata in atteggiamento sospetto, da una pattuglia di Carabinieri in abiti civili che transitava in via San Sebastianello, a pochi metri da piazza di Spagna, ed è stata fermata per un controllo. Sin da subito, la 29enne si è mostrata agitata. Durante gli accertamenti alla banca dati i Carabinieri hanno scoperto che la donna aveva violato la misura cautelare del divieto di dimora e hanno deciso di approfondire i controlli.

La successiva perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenirle addosso 9 dosi di shaboo, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 300 euro in contanti ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio.

La cittadina cinese è stata trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo.