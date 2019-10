A piedi in autostrada vede la polizia e getta un chilo di droga nella scarpata

Camminava a piedi in autostrada. Una scena che non è passata inosservata da una pattuglia della Sottosezione della PolStrada de L'Aquila Ovest in servizio di controllo sull'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo. Notato l'uomo all'altezza del chilometro 28, nel territorio del Comune di Vicovaro, nella Valle dell'Aniene, gli agenti hanno proceduto ad un controllo.

Alla vista della pattuglia, l'uomo, 31enne di nazionalità marocchina, ha cercato di disfarsi di un sacchetto di plastica lanciandolo nella scarpata adiacente la Strada dei Parchi.

Il tutto non è sfuggito però agli agenti che hanno bloccato il giovane e recuperato il sacchetto di plastica, all'interno del quale sono stati rinvenuti 10 panetti di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa un chilogrammo, successivamente rivelatasi essere del tipo hashish.

Accompagnato negli uffici della Sottosezione Polizia Stradale di L'Aquila Ovest, per ulteriori accertamenti, al termine dell'attività d'indagine l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente è stata effettuata anche la perquisizione domiciliare.

L'arrestato, su disposizione del magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, è stato portato presso la casa circondariale di Regina Coeli di Roma, in attesa di determinazioni.