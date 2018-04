L'autobus per le gite scolastiche non è a norma: denunciato autista del pullman

Un autobus per le gite scolastiche non a norma. E' quanto scoperto dagli agenti della Stradale di Tivoli nei consueti accertamenti effettuati sui pullman. I poliziotti si sono insospettiti perché uno di questi presentava le targhe applicate in maniera posticcia tanto da essere rimosse con estrema facilità e la lettura del disco cronotachigrafo faceva emergere ulteriori anomalie.

A seguito dei controlli effettuati, la targa dell'autobus in questione risultava essere abbinata ad altro mezzo, inoltre il veicolo non era quello indicato nella carta di circolazione provvisoria e il successivo controllo del numero di telaio faceva emergere la mancata immatricolazione presso la MCTC.

Da ciò ne conseguiva anche la mancanza della regolare copertura assicurativa, e di altre infrazioni per un totale di 7mila euro. Gli accertamenti proseguivano anche sull'autista del pullman che, all’ incalzare degli agenti sulla provenienza del mezzo, dichiarava di aver fornito le generalità false perché privo della Certificazione di Qualificazione del Conducente (CQC).

L'uomo, 41enne, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro così come tutta la documentazione inerente il mezzo di trasporto per gli ulteriori accertamenti.