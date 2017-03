Ama, pulizie da via Salaria a via Ardeatina: il piano di interventi sulle grandi arterie

Al via anche a marzo il programma mensile di spazzamento meccanizzato “protetto”, con divieti di sosta temporanei, delle grandi arterie stradali della Capitale. Questo mese le operazioni di pulizia coinvolgeranno anche via di Settebagni (13-18 marzo) e via Salaria (20-31 marzo). La prima consolare a essere interessata dal programma sarà invece via Laurentina, dove le attività partiranno domani, domenica 5 marzo, per concludersi giovedì 9 marzo.

Saranno interessati i tratti tra il GRA e via Cristoforo Colombo, oltre a via del Tintoretto e il viadotto della Magliana. Seguiranno poi via Aurelia (12-17 marzo), via Appia (19-24 marzo), via Ardeatina (21-25 marzo) e via Ostiense (27-31 marzo). Su www.amaroma.it nella sezione "I Servizi del tuo quartiere" si possono visualizzare gli itinerari georeferenziati su mappa con orari e date. "Le operazioni prevedono attività intensive di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione - spiegano da Ama - si snodano in entrambi i sensi di marcia, da e verso il GRA. Mediamente sono impegnati 8/10 operatori al giorno, supportati da spazzatrici, lavastrade, veicoli a vasca, ecc".

I DETTAGLI - Su via Salaria il principale tratto interessato sarà quello tra il GRA e circonvallazione Salaria, mentre su via di Settebagni gli interventi si estenderanno da via della Bufalotta a via Maddaleno. Su via Aurelia il piano di pulizie comprenderà i tratti tra il GRA e piazza Irnerio e coinvolgerà anche le principali strade e piazze connesse alla consolare, tra cui circonvallazione Aurelia, via Gregorio VII, e piazza Irnerio.

Su via Appia le operazioni riguarderanno anche i tratti tra via Arco di Travertino e il GRA e tra viale Furio Camillo e piazzale Porta San Giovanni, mentre su via Ardeatina si estenderanno dal Santuario del Divino Amore a via delle Sette Chiese. Su via Ostiense, infine, l’area di pulizia interesserà (tra gli altri), i tratti dalla via del Mare a piazzale Ostiense, viale Aventino e lungotevere San Paolo.



Gli interventi, predisposti dall’azienda d’intesa con l’Assessorato all'Ambiente e svolti in collaborazione con il Corpo di polizia di Roma Capitale, si aggiungono alle consuete attività di spazzamento programmate quotidianamente dall’azienda e all’operazione Strade pulite, pianificata dal Campidoglio con l’intervento integrato di Ama e di altre strutture operative, che questo mese prevede operazioni su viale Togliatti (10-17 marzo), via Trionfale (20-24 marzo) e via Tiburtina (27-31 marzo, nel tratto da via dei Reti a via della Lega Lombarda).



"Ama invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione agli orari di intervento previsti e segnalati, allo scopo di non lasciare le auto in sosta e di permettere pulizie accurate sia sulla sede stradale sia sui bordi dei marciapiedi".