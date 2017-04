Concertone primo maggio, pronto il piano di Ama: via oltre 60 cassonetti

Ama ha predisposto anche quest’anno un piano di servizi e interventi straordinari in occasione del tradizionale concerto del primo maggio, organizzato da CGIL, CISL e UIL, che si svolgerà come di consueto in piazza San Giovanni.

Per motivi di sicurezza, fa sapere Ama in una nota, questa sera, domenica 30 aprile, scatterà la rimozione di oltre 60 cassonetti da piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Domenico Fontana, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. I contenitori saranno riposizionati nelle sedi abituali già dalla mattinata di martedì, 2 maggio.

Per il concerto Ama metterà in campo una task force dedicata composta complessivamente da 150 operatori e 50 mezzi (spazzatrici, lavastrade, furgoncini tipo CR, bilici, compattatori, pale meccaniche, officina mobile, ecc.). Subito dopo la sua conclusione avranno inizio le operazioni per rimuovere dalla piazza e dalle strade limitrofe i rifiuti accumulati (cartacce, bottiglie, ecc.) in modo da garantire nel minor tempo possibile la riapertura della regolare viabilità nelle vie coinvolte (piazzale Appio, via Emanuele Filiberto, piazza San Giovanni, via Carlo Felice, ecc.).

Gli interventi di pulizia andranno avanti per tutta la notte e proseguiranno fino a quando non saranno state ripristinate soddisfacenti condizioni di decoro in tutta l’area interessata. Squadre Ama effettueranno interventi mirati di pulizia anche nell’area verde antistante la Basilica di San Giovanni in Laterano, compresi i giardini di via Carlo Felice. Dalle 5 di mattina, poi, tutta l’area verrà sottoposta ad operazioni di disinfezione e sanificazione.