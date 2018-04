Venditore ambulante si rifiuta di fornire generalità e colpisce vigile con un pugno

Un agente della polizia locale in ospedale ed un venditore ambulante in manette. E' accaduto questa mattina a Porta Maggiore, nell'ambito dei consueti controlli disposti dal Comando Generale di via della Consolazione a garanzia del decoro urbano e della legalità. I controlli da parte dei vigili del GSSU, assieme al personale dell'Unità Anti Degrado del Comando Generale. I 'caschi bianchi' erano intervenuti a piazzale Labicano per liberare i marciapiedi dai venditori abusivi che vendono merce in prossimità della fermata del tram.

Vigili colpito con un pugno a Porta Maggiore

Durante le operazioni di identificazione uno dei venditori, di nazionalità ancora da accertare, nonostante i numerosi inviti, ha rifiutato di esibire i documenti rivolgendo frasi di sfida e di disprezzo nei confronti degli agenti. Accettando inizialmente di seguirli, improvvisamente ne ha colpito uno al volto tentando di fuggire: ne è nata una colluttazione dove l'agente colpito ha fronteggiato il venditore violento difendendosi e trattenendolo fino all'arrivo di altri rinforzi, che hanno poi permesso di bloccarlo e metterlo in condizioni di non nuocere.

Venditore in manette e vigile in ospedale

Portato in centrale, l'uomo è stato tratto in arresto per resistenza, violenza e lesione alle forze dell'ordine. Al termine delle operazioni l'Autorità Giudiziaria ha disposto per la giornata di domani il giudizio per direttissima. L'agente è stato successivamente medicato all'ospedale San Giovanni Addolorata.