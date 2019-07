Viale Togliatti: colpisce bus Atac con un pugno e distrugge il vetro della porta centrale

Paura per i passeggeri che si trovavano a bordo di un bus Atac colpito con un pugno da un uomo che ha poi distrutto la vetrata centrale. E' accaduto intorno alle 17:40 di mercoledì 3 luglio su un mezzo pubblico in servizio della linea 451 in transito su viale Palmiro Togliatti 1228, altezza largo Pino Pascali.

Secondo quanto si apprende il bus è stato colpito con un pugno da un uomo che si è poi allontanato a piedi. Infranta la vetrata della porta centrale l'autista è stato costretto ad interrompere la corsa ed a fare scendere i passeggeri che si trovavano sul bus che collega Ponte Mammolo a Cinecittà. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.

Allertati i carabinieri sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso che hanno ascoltato il conducente ed i passeggeri presenti sul 451.