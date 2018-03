Pubblicità ingannevole: pesce surgelato venduto per fresco, blitz in ristoranti e supermercati

Controlli in vista delle festività pasquali a Ciampino dove, Polizia Locale e Capitanerie di Porto hanno ispezionato esercizi commerciali e locali riscontranto una serie di "pubblicità ingannevoli". Operazioni che hanno portato alla denuncia di un titolare di un ristorante ed alla sanzione di altri due. In più diversi prodotti sono stati tolti dal mercato.

In due supermercati, infatti, venivano reclamizzate alcune tipologie di pesce (cozze, totani, misto per pasta, spigole e filetti di merluzzo) come "sottocosto". Prodotti indicatt nel volantino che attiravano i clienti e che in realtà non lo erano. Due di essi risultavano essere surgelati e non freschi, e comunque per tutti e sei le tipologie il prezzo di vendita non era affatto "sottocosto", bensì superiore del 40% circa di quello al quale era stato acquistato dal grossista.

Peggio ancora quanto riscontrato all'interno di un ristorante-pizzeria in zona nord, dove il menù indicava che i piatti a base di pesce (specialità del posto) erano preparati con prodotti freschi, mentre in realtà parte di essi risultavano essere surgelati.

A ciò si aggiunge che il ristorante era completamente privo di sistemi di autocontrollo della merce, così come delle indicazioni al cliente circa gli ingredienti utilizzati nelle preparazioni e la lista degli allergeni.

Con negativo stupore di militari e degli agenti, il titolare del ristorante alla domanda di fornire i registri haccp e i sistemi di autocontrollo dei frigoriferi ha risposto: "Io non lì ho mai avuti".

L'esito dei controlli ha successivamente fatto avviare una ulteriore attività di verifica circa la veridicità di decine di recensioni positive contenute in diversi siti specializzati, dove presunti clienti (peraltro la maggior parte autori di una sola recensione) ne decantano la qualità dei prodotti.

Un caso che ha destato particolare attenzione è accaduto in un altro supermercato in zona nord, dove peraltro tutto è risultato essere in piena regola.

All'interno dei banchi del pesce surgelato confezionato, è stato riscontrato come l’etichetta delle scatole dei "sughi pronti allo scoglio" di una determinata marca non contenesse alcuna indicazione circa la provenienza e la qualità delle cozze e delle vongole contenute al loro interno. Cosa che ha portato i titolari del supermercato, che non se ne erano accorti sino ad ora, a ritirare dalla vendita la merce, e ai militari ed agenti di approfondire i controlli nei prossimi giorni nei confronti della ditta produttrice.

Diverse, infine, le irregolarità riscontrate in alcuni altri ristoranti relativamente alla tracciabilità dei prodotti, intesa come mancata possibilità di verificare l’esatta provenienza e qualità del pesce utilizzato per preparare le pietanze.

