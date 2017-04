Garbatella, pub chiuso dopo maxi rissa

Serrande abbassate e pub temporaneamente chiuso. Succede in via Luigi Fincati, al quartiere Garbatella, dove il noto pub Why Not è stato soggetto di un provvedimento di "chiusura temporanea" di sette giorni emesso dal Questore di Roma per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

LA CHIUSURA TEMPORANEA - L'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Roma ha infatti accolto positivamente il rapporto inoltrato dalla Stazione Carabinieri della Garbatella al fine di valutare la "chiusura temporanea" del locale Tale informativa ha richiamato innanzitutto il grave episodio di rissa consumatosi nel locale lo scorso 25 marzo, a seguito della quale due giovani erano stati gravemente feriti, il tutto per una discussione avvenuta con altri avventori.

LA MAXI RISSA - Nell'episodio ad avere la peggio erano stati un ragazzo di 32 anni e un 41enne, conosciuto da chi vive la movida locale come Lupetto. Secondo quanto raccolto Lupetto e l'amico 32enne sono entrati intorno alle due di notte nel pub di via Fincati.

Lì, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, hanno iniziato una discussione con altri tre ragazzi. Poi dal pub si passa alla strada dove Lupetto e l'amico hanno la peggio. Il 41enne è il più grave e viene trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Ha riportato la frattura della mandibola, delle costole e una ferita lacero contusa al volto dovuta ad un calcio in pieno viso

"PREGIUDICATI NEL PUB" - I Carabinieri, a seguito della rissa, hanno avviato indagini documentandoo la presenza di "diversi pregiudicati tra gli avventori", facendo così emergere inequivocabilmente uno scenario di "potenziale turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica a discapito del quartiere capitolino della Garbatella".

CHIUSO SETTE GIORNI - Per sette giorni, di conseguenza, il pub rimarrà rigorosamente chiuso al pubblico, essendo difatti "interdetta l’attività di somministrazione di bevande ed alcolici, nonché di ogni altra autorizzazione ad essa connessa".

All’esterno del locale, dopo aver notificato legalmente il "provvedimento di temporanea sospensione al titolare", i Carabinieri hanno apposto specifico cartello documentante l’applicazione dell’art. 100 TULPS.

Eventuali future recidive in tal senso, determineranno, come appunto prevede la norma, anche una potenziale revoca definitiva della licenza nei confronti del pub.