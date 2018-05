Non si ferma al posto di blocco e prova ad investire carabiniere

Non solo non ha rispettato l'alt ma ha accelerato ed ha provato ad investire un carabiniere per poi provare a darsi alla fuga. Per questo, nel corso delle attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato un 23enne, di origine albanese, con precedenti, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Prova ad investire carabiniere a Tor Lupara

L’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in atto nella frazione di Tor Lupara di Fonte Nuova, Comune della provincia nord est della Capitale, alla guida di una utilitaria, con a bordo altro passeggero, non si è fermato all’alt imposto e, al fine di eludere il controllo, ha tentato di investire un militare, che fortunatamente è rimasto illeso.

Rintracciato ed arrestato

L’immediato inseguimento dell’autovettura ha consentito di rintracciare il veicolo poco lontano e di arrestare il 23enne. Dai controlli, i Carabinieri hanno accertato che l’autovettura era priva di copertura assicurativa e, pertanto hanno proceduto al sequestro dei veicolo.