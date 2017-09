Fogne intasate, esplode la rabbia di Tor Bella Monaca: cassonetti rovesciati e strade bloccate

Cassonetti di rifiuti e campane per i contenitori del vetro rovesciate in strada. Rifiuti che occupano l'asfalto e la strada bloccata tra via di Tor Bella Monaca e viale Paolo Ferdinando Quaglia. E' il sabato pomeriggio di Tor Bella Monaca dove i residenti sono scesi in strada, spontaneamente, per protestare contro quella che è ormai una vera e propria emergenza dettata dal malfunzionamento delle fogne della torre numero uno, al civico 10 di largo Mengaroni.

Almeno trenta persone, esasperate dal silenzio delle istituzioni, hanno bloccato il traffico, portando in strada la propria rabbia, e costringendo le auto a fermarsi. "Abbiamo le fogne otturate, i liquami e i topi nelle cantine, gli insetti fino agli ultimi piani - hanno raccontato gli inquilini a Roma Today. Siamo stati in Municipio tante volte, ci rispondono che non ci sono fondi, non possiamo più vivere così, sono mesi che va avanti questa situazione". Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale e gli agenti della Polizia del commissariato Casilino Nuovo a monitorare la situazione.

Non solo auto bloccate. Problemi anche per le linee autobus 057 e 059. Lo 057 prosegue su via Tor Bella Monaca, via Fuoco Sacro, via Acquaroni, via Merlini, via Santa Rita da Cascia mentre in direzione Grotte Celoni devia su via Fuoco Sacro e via Aspertini. Lo 059, invece, registra forti disagi e devia su viale Tor Bella Monaca.

Sul posto è giunta Francesca Filipponi, assessora alle politiche sociali della giunta Romanella: "La manutenzione spetta al Dipartimento, lunedì incontreremo in Municipio una delegazione di inquilini".