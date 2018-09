Cadono calcinacci da muro liceo: la protesta degli studenti del Giulio Cesare

Protesta degli studenti del liceo Giulio Cesare, nel quartiere Trieste a Roma, dove si è verificato un distacco di calcinacci dal muro esterno sul marciapiede dalla parte dell'ingresso laterale di via Trau.

Nella giornata di venerdì c'è stata una protesta degli studenti davanti l'ingresso all'orario di entrata, in molti hanno deciso di non entrare per protestare per la sicurezza in questa scuola. Il dirigente scolastico Paola Senesi in una comunicazione alle famiglie ha parlato di "distacco del rivestimento in cortina del prospetto esterno lato via Trau in una zona circoscritta dell'edificio" e ha spiegato che i vigili del fuoco "hanno richiesto in via precauzionale di effettuare delle verifiche".

L'area e anche il perimetro esterno della scuola lungo corso Trieste è momentaneamente chiuso a scopo precauzionale dal lato dell'ingresso principale. La scuola era regolarmente aperta, ma diversi ragazzi hanno deciso di non entrare per protesta.