Ncc in protesta nel Centro di Roma: bloccati ed identificati, rischiano una denuncia

Sono stati bloccati nella tarda serata di venerdì 21 dicembre. Ad interrompere una possibile nuova possibile protesta di un nutrito gruppo di auto Ncc (Noleggio Con Conducente) gli agenti di polizia. I conducenti delle vetture hanno iniziato a muoversi su via Cristoforo Colombo dirigendosi, con andatura lenta finalizzata a bloccare il traffico, verso il centro cittadino, causando notevoli disagi alla circolazione. Gli autisti sono poi stati identificati dai poliziotti.

I servizi preventivi predisposti dalla Questura, a conoscenza dell’iniziativa attraverso i propri canali informativi, hanno permesso di intercettare le autovetture all’altezza delle Terme di Caracalla e di bloccarle, con l’ausilio del Reparto Mobile, in via del Teatro Marcello, dove i conducenti sono stati identificati con l’ausilio della Polizia Scientifica.

Analogamente, un altro gruppo è stato fermato in piazza Venezia, dove le auto sono state bloccate e i conducenti identificati. Quanto accaduto è al momento al vaglio degli inquirenti, sia per quanto riguarda le eventuali violazioni al codice della strada che per quant’altro emergerà dall’analisi delle condotte tenute da ognuno dei partecipanti all’iniziativa. Rischiano di essere denunciati.

Già in presidio sotto al Senato lo scorso 18 dicembre (qui il video del sit in), i conducenti delle auto Ncc contestano l’approvazione dell’articolo 29 comma 1-quater del decreto legge 207 del 2008, che ha aggiornato la legge 21 del 1992 sul trasporto pubblico non di linea, ma mai entrato in vigore, passato di anno in anno con il Milleproroghe.

Lo scorso 20 dicembre erano invece stati i pullman turistici a bloccare il traffico a piazza Venezia (qui la notizia), con i proprietari dei torpedoni in corteo per protestare contro il nuovo piano del Campidoglio che dal 1 gennaio sancisce la messa a bando dei pullman turistici dal Centro Storico della Capitale.