Piazza della Repubblica: protesta Ncc, attese 5mila persone

Protesta degli autisi Ncc a Roma, nella giornata di giovedì 27 dicembre. Dalle 14 alle 18, a piazza della Repubblica, sit-in dei noleggiatori con conducente.

E' prevista la presenza di 5mila persone e entro le 8 una delegazione chiederà di essere ricevuta dal Quirinale. Entro le 8, eventuali veicoli in sosta dovranno essere rimossi da piazza della Repubblica, in particolare tra viale Einaudi e via Vittorio Emanuele Orlando.