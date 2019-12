Termosifoni spenti nelle case del Comune: proteste e barricate a Casal Bruciato

Barricate, incendi e cittadini in strada a bloccare la strada. Ancora termosifoni spenti nelle case del Comune a Casal Bruciato con una cinquantina di residenti che hanno bloccato via Diego Angeli per protesta. La 'rivolta' è scattata poco dopo le 10:30 di giovedì 12 dicembre nel popoloso e popolare quartiere del IV Municipio Tiburtino.

Bloccata la strada con l'accensione di fuochi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia con la richiesta di ausilio degli agenti del Reparto Mobile. Una protesta che rispecchia le altre che si stanno ripetendo da giorni in numerosi quartieri della Capitale.

La tensione è alta, con un signore di 85 anni che ha minacciato di gettarsi dal secondo piano. Al momento il Comune di Roma non ha inviato nessun rappresentante.

A dare il via alla protesta la voce di un megafono che ha invitato gli abitanti delle palazzine del Comune che si trovano ai civici 140, 145 e 147 a scendere in strada per far sentire la loro voce. Si sparge la voce citofonando ai residenti degli appartamenti per farli partecipare alle proteste. Alcuni abitanti incendiano un cassonetto dei rifiuti e lo mettono in mezzo alla strada.

"I termosifoni sono stati accesi alcuni giorni, poi spenti per una settimana circa - spiegano alcune delle persone in protesta - in questi giorni a singhiozzo, e non si capisce perché. In questi palazzi ci sono inquilini e persone che hanno acquistato qualche anno fa la casa. Comunque tutti paghiamo al Comune per i riscaldamenti".

Proprio a Casal Bruciato la scorsa settimana prima in via Facchinetti e poi in via Satta i cittadini erano scesi in strada manifestando rabbia ed indignazione sempre per la mancata accensione dei termosifoni nelle case del Comune, con alcuni riscaldamenti accesi a singhiozzo ed altri completamente spenti.

"Via Diego Angeli ora - scrive su Facebook il capogruppo Pd in IV Municipio Massimiliano Umberti - i termosifoni sono ancora spenti. Vergognosa questa amministrazione che spende e spande per le luminarie, lasciando anziani, donne e bambini al freddo #dellacasasolosottocasa".