Costretta a prostituirsi con minacce e percorse, denuncia e fa arrestare il suo aguzzino

Contusa e impaurita all'interno di una proprietà privata dell'Infernetto. E' stata ritrovata così una giovane ragazza di nazionalità romena che da questo episodio ha conosciuto la sua liberazione. Portata in ospedale da un mezzo del 118, grazie ad un interprete gli agenti del Commissariato di Ostia sono venuti a conoscenza della vicenda.

La ragazza ha riferito di aver conosciuto un suo connazionale che, dopo qualche tempo, l’ha convinta a trasferirsi con lui in Italia promettendole un lavoro come badante. Una volta in Italia, però, la situazione si è rivelata ben diversa da quella prospettata. Costretta a vivere in un alloggio di fortuna, privata del cellulare e picchiata per vincerne la volontà, è stata ridotta in uno stato di completa soggezione e costretta a prostituirsi per 10 ore al giorno.

Fin quando, approfittando di un attimo di distrazione del suo aguzzino, è riuscita a fuggire e, scavalcato un cancello, ha corso per centinaia di metri riuscendo a nascondersi nella proprietà dove è stata poi ritrovata. Soccorsa in ospedale, i medici le hanno riscontrato fratture ed ecchimosi guaribili in 30 giorni.



Sono quindi iniziate le indagini degli investigatori, che hanno confermato quanto denunciato dalla vittima e le sue accuse nei confronti del 26enne, colpito nel frattempo da ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria e resosi nel frattempo irreperibile.

Il suo tentativo di sottrarsi all’arresto è durato ben poco. I poliziotti, infatti, lo hanno riconosciuto mentre camminava in via di Castel Porziano e lo hanno arrestato. Condotto presso Regina Coeli, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, alla quale dovrà rispondere di riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale.