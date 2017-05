Via Ardeatina: giovani ragazze costrette a prostituirsi con violenze e minacce, 6 arresti

Continui soprusi, oltre a minacce e violenze per costringerle a prostituirsi sulla via Ardeatina. A mettere fine all'incubo di alcune meretrici una giovane donna, che ha denunciato ai carabinieri quanto subito permettendo agli investigatori della Compagnia di Pomezia di arrestare sei uomini, con le accuse di favoreggiamento e sfruttamento. Gli arresti questa mattina, con i carabinieri che dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nei confronti dei 6 indagati, ritenuti responsabili anche del reato di estorsione.

LA BANDA DI SFRUTTATORI - I sei, tutti uomini, due di nazionalità romena e quattro italiani, sfruttavano e favorivano l’attività di alcune giovani donne, tra i 20 ed i 30 anni, tutte di origine romena che si prostituivano su via Ardeatina.

STANCA DEI SOPRUSI - L’indagine, nata dalla denuncia presentata da una giovane donna stanca dei soprusi subiti e condotta dal N.O.R.M. - Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Pomezia dall’ottobre 2016 al gennaio 2017, anche con l’ausilio di attività tecniche, ha consentito di: accertare come gli sfruttatori tramite violenze e minacce costringessero le donne a consegnargli parte dei profitti della loro attività ricavandone un ingiusto profitto; dimostrare come alcuni indagati favorissero l’attività di prostituzione delle giovani donne, accompagnandole sul posto di lavoro e riaccompagnandole a casa a fine giornata, ottenendo in cambio la corresponsione di somme di denaro.

SEI ARRESTI - Due degli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Velletri e 4 presso i propri domicili in regime di arresti domiciliari.