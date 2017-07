Via Nettunense: 43enne aggredisce e rapina prostituta

Dissaventura per una prostituta aggredita e derubata sulla via Nettunense. A finire in manette un 43enne di Latina arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio.

L'uomo dopo aver fatto salire in auto la donna si è appartato nei pressi di un distributore di benzina dove ha cercato di rapinarle la borsetta minacciandola con un avvitatore per bulloni.

Nel tentativo di strapparle la borsa l'ha fatta cadere a terra. Le grida della donna però, hanno attirato l'attenzione dei poliziotti in servizio per il controllo del territorio. Bloccato, il malvivente è stato accompagnato negli uffici di polizia.

Dovrà rispondere di tentata rapina aggravata e lesioni. La vittima, accompagnata in ospedale per le cure mediche, ha riportato varie contusioni, con una prognosi di 5 giorni.