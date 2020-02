Brucia una cassetta della frutta per scaldarsi: prostituta denunciata

Aveva acceso un fuoco bruciando delle vecchie cassette della frutta per scaldarsi, e continuare a lavorare senza soffrire troppo il freddo della notte. La Polizia di Stato l'ha denunciata per combustione illecita di rifiuti.

È successo a una prostituta di origini romena, impegnata ad aspettare dei clienti sulla via Colombo, angolo via dei Gergofili, all'altezza del quartiere Tor Marancia.

La volante degli agenti si è fermata intorno alle 2 e 30 di questa notte e vedendo fiamme e fumo sulla strada, l'ha denunciata a piede libero, per un reato che nulla a che vedere con l'attività di meretricio (per la quale in Italia è punito solo lo sfruttamento) ma per delitti ambientali legati all'inquinamento. Gli articoli del codice penale applicati sono il 674 e 675 per gettito e collocamento di sostanze e cose pericolose per la salute pubblica e il 256 bis che punisce la combustione illegale di rifiuti.