"C'è un foro di proiettile sul finestrino": il treno Termini-Centocelle torna al deposito. Si indaga

"C'è un foro di proiettile sul finestrino del treno Termini-Centocelle". E' questa la denuncia fatta da alcuni dipendenti Atac ieri 16 febbraio, intorno alla 20:30. Il treno, rientrato in deposito intorno alle 21:30 circa, presentava un buco all'altezza di un finestrino di uno dei vagoni.

Sul posto, per verificare l'accaduto, si sono precipitati gli agenti di Polizia del Commissariato Prenestino e gli uomini della squadra Mobile. Secondo i primi riscontri il personale Atac si sarebbe accorto del foro tra piazza di Porta Maggiore e Ponte Casilino per poi, quindi, interrompere la corsa, far scendere i passeggeri e portare il treno a Centocelle.

Le indagini della Polizia si muovono a 360 gradi. Nessun allarmismo, nè bossoli ritrovati lungo la tratta. Al momento si sta procedendo per determinare se quel foro sia stato effettivamente causato da un proiettile esploso da una pistola. Nessuna pista è esclusa.