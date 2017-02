Professore imbratta muro della scuola dove insegna: "Sto scrivendo un sonetto"

"Stavo scrivendo dei sonetti". Si è giustificato così un professore del liceo Isabella D'Este di Tivoli sorpreso mentre stava imbrattando i muri dell'istituto.

E' successo domenica pomeriggio quando i militari di Tivoli, nel servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso l'uomo e, una volta fermato, si sono accorti che altri non era il professore di matematica della scuola improvvisatosi writer. Il docente si è giustificando dicendo che stava scrivendo dei sonetti indirizzati ad una certa Roxana.

Secondo la ricostruzione degli investigatori il professore era già stato segnalato dalla direttrice dell'istituto per i suoi comportamenti poco professionali, inoltre, era solito dire parolacce in classe durante le lezioni. Negli ultimi tempi la situazione sarebbe degenerata al punto che nei suoi confronti era scattata anche una sospensione temporanea. L'uomo è stato denunciato per imbrattamento.