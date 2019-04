Eur: professore cade dal terzo piano del liceo, è grave

E' ricoverato in gravi condizioni un professore caduto oggi, 26 aprile, dal terzo piano del liceo Vivona, in via della Fisica all'Eur. Il fatto si è consumato intorno alle 9:30 quando, alcuni testimoni, hanno visto il corpo dell'uomo esanime a terra. Sul posto il personale medico del 118.

Il professore, soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo anche i Carabinieri dell'Eur che, dopo aver ascoltato i presenti, hanno iniziato le indagini. Secondo i primi riscontri l'episodio si sarebbe verificato dalla finestra del bagno del liceo. Al momento nessuna pista è esclusa, dall'incidente al gesto volontario.

"Siamo tutti sconvolti, sto gestendo una situazione emotiva di tutta la scuola e del personale- ha detto Daniela Benincasa, dirigente scolastico del Vivona, all'agenzia Dire- È successo tutto stamattina, il docente ha avuto questo incidente, sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, e' ricoverato in ospedale". Il prof, ha spiegato la dirigente, "è una persona molto stimata, da diversi anni e' nella nostra scuola, siamo tutti molto preoccupati e addolorati".

Le lezioni al Vivona "sono già ricominciate dopo le feste di Pasqua, lui era qui di buon mattino. È entrato prima dell'orario di servizio".