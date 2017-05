Ostia, nonno col pollice verde coltiva 360 piante di marijuana con l'aiuto della moglie

Un nonno con il pollice verde per la marijuana. Impianto di ventilazione, lampade riscaldanti, timer, oltre a 360 piante di 'erba' e altri 8 chili di sostanza stupefacente già esfoliata ed essiccata. A "gestire" il sodalizio di produttori di droga un uomo di 71 anni, il quale avvalendosi dell’aiuto della sua giovane moglie e di altre due donne, aveva trasformato una costruzione in un terreno di sua proprietà ad Ostia, in una base per la sostanza stupefacente. Ad interrompere l'attività dei quattro gli agenti di polizia.

I QUATTRO PRODUTTORI - Ad individuare i quattro “produttori” sono stati gli agenti del Commissariato Lido di Roma al termine di un’indagine sullo spaccio di droga sul litorale. Gli investigatori, coadiuvati dalle unità cinofile della Questura, con un blitz effettuato ieri mattina hanno fermato e identificato un 71enne originario di Chieti, una romana di 33 anni, sua moglie, ed altre due donne, una romana 52enne ed una cittadina romena di 37 anni.

LA BIBBIA DEL COLTIVATORE - Sul posto, oltre alle piante ben visibili, i poliziotti hanno trovato delle scatole con dentro foglie esfoliate ed altre essiccate, oltre alla “bibbia del coltivatore” con indicazioni sulle date di fioritura e un’agenda con nominativi di probabili acquirenti. Condotti negli uffici del commissariato, diretto da Fabio Abis, i quattro sono stati arrestati; dovranno rispondere per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente.