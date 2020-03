Mascherine e gel venduti a prezzi gonfiati: prodotti sequestrati e donati alla Protezione Civile

Anche Questura e Procura di Roma fanno la loro pare per dare supporto sanitario nell'emergenza coronavirus. In seguito ad alcuni sequestri di quantitativi consistenti di prodotti sanitari operati nei giorni 13 e 16 marzo presso farmacie della Capitale dalla Divisione P.A.S. della polizia, la Procura, a seguito di interlocuzione con l’Agenzia Regionale della Protezione Civile, ha disposto che il materiale in sequestro – composto da prodotti quali detergenti per le mani, dispositivi di protezione individuale e guanti, da qualificarsi come generi di “prima necessità” nell’attuale periodo di emergenza epidemiologica – venisse immediatamente ceduto alla Protezione Civile.

"Tale provvedimento è stato adottato conformemente a quanto previsto dall’art. 501 bis del codice penale, che prevede la vendita coattiva immediata del materiale sequestrato a fronte di un’ipotesi di manovre speculative su merci, e ciò allo scopo di evitare che il mantenimento del sequestro possa aggravare la carenza dei prodotti sul mercato e il conseguente aumento dei prezzi. Tale cessione immediata è prevista dalla legge, ancor prima della conclusione del processo", fa sapere San Vitale in una nota.

I prodotti sequestrati sono stati già consegnati da agenti della Questura di Roma agli operatori della Protezione Civile di via Prenestina, che ne cureranno la distribuzione sul territorio regionale.

"La Procura della Repubblica di Roma, nell’attuale emergenza epidemiologica, si atterrà alle stesse modalità di destinazione del materiale, in ogni altro caso di sequestro di materiale sanitario, che dovesse essere effettuato a fronte di ipotesi di manovre speculative", spiega la Questura.