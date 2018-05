Ostia, aggressione di Spada a troupe Rai: testimone non si presenta in aula per tre volte

Non si è presentata neanche alla terza convocazione nel giro di pochi giorni la testimone dell'accusa nel processo a Roberto Spada per l'aggressione alla troupe Rai avvenuta a Ostia il 7 novembre dello scorso anno. Dalla Procura la donna è una testimone importante per determinare il "contesto mafioso" nel quale ha agito Spada colpendo Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi.

La sua testimonianza, infatti, non riguarda direttamente l'aggressione ma serve a chiarire le possibili pressioni subite nel cedere la sua abitazione a Roberto Spada in cambio di una casa più piccola. Per l'accusa infatti, si sarebbe trattato di uno "sfratto forzoso" collegato a un debito di droga che il figlio aveva contratto con Roberto Spada. La signora è, oggi, ospitata da un'amica in un piccolo appartamento condiviso.

Tra l'altro, l'8 maggio scorso, la roulotte del figlio è stata data alle fiamme. Sull'episodio è stata aperta un'indagine. Non solo. Per la prossima udienza il pm Giovanni Musarò ha chiesto per la testimone l'accompagnamento "coattivo".

Nell'udienza è stata fatta chiarezza anche sulla prognosi di guarigione attribuita a Piervincenzi. E' stato depositato un secondo referto con prognosi di 40 giorni che certifica i reali tempi di guarigione del giornalista aggredito. La prognosi iniziale era di 20 giorni.

Leggi anche

"Spada non minaccia, ammazza direttamente"

Dall'omicidio di Baficchio e Sorcanera alle case popolari: così il clan si è preso Ostia

Arresti Spada, "I napoletani vogliono prendersi tutto"

La mappa del pizzo ad Ostia