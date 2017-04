Primo Maggio: i parchi della Capitale sono presidiati dai Carabinieri a cavallo

Per la festa dei lavoratori, nei parchi della Capitale sarà intensificata la presenza dei Carabinieri a cavallo. Come già sperimentato con successo in occasione della giornata di Pasqua, le pattuglie che operano nei parchi, si muoveranno anche a piedi e su auto elettriche.

Per il primo maggio, non ci saranno soltanto i militari del IV Reggimento Carabinieri, peraltro già impegnati nei parchi cittadini dall’avvio della primavera. Nel piano di controlo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, ci sono infatti i luoghi maggiormente frequentati dai turisti, ma anche i mezzi pubblici, il litorale romano, le stazioni nevralgiche. Una fitta rete di controlli che interesserà tanto il centro storico della Capitale quanto le località collinari e montane.

Oltre le aree verdi, il centro storico della Capitale, le stazioni nevralgiche della metropolitana, i mezzi pubblici, il litorale romano, le località collinari e montane, i luoghi maggiormente frequentati dai turisti, sono le zone che saranno maggiormente sorvegliate dal piano di controllo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per assicurare una fitta rete di controlli in tutte le aree del territorio della Provincia.

La presenza dei Carabinieri a cavallo, insieme a quelli in servizio sulle auto elettriche ed alle pattuglie a piedi, garantiranno una permanenza serena alle perone che usufruiscono delle aree pubbliche attrezzate. Quanti intendono approfittare del giorno di festa, per deturpare i parchi della Capitale, sono avvisati.