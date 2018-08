Cocaina e crack venduti nell'area giochi di bambini, arrestati il 'Tellina' e il 'Pagnottella'

Spacciavano droga nell'area giochi bambini di via Federico Borromeo a Primavalle. Il 'Pagnotella' e il 'Tellina', così sono conosciuti tra i loro clienti, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di zona diretto da Tiziana Lorenzo, dopo alcuni giorni di appostamenti.

Quando gli agenti in borghese della Polizia di Stato si sono avvicinati ad uno dei due pusher per controllarlo, questo è salito sul motorino ed è scappato a forte velocità: raggiunto poco dopo è stato portato in commissariato e denunciato per tale condotta.

Gli appostamenti dei poliziotti sono continuati nei giorni successivi fino a quando 'il Pagnottella', questo il soprannome del ragazzo fermato qualche giorno prima, è stato sorpreso a dare al 'Tellina' una busta di plastica contenente 255 bustine di cocaina e crack, per un totale di 92 grammi di droga, corrispondenti a 437 dosi. Entrambi sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e l'area giochi è tornata a disposizione dei soli bambini e dei loro genitori.