Primarie Pd, la denuncia: "Nella notte scomparsi due gazebo"

Due gazebo per le primarie del Pd sono scomparsi nella notte. Uno a piazza Bologna, uno a piazza dei Cinquecento davanti alla stazione Termini. La denuncia è stata raccolta dall'Agenzia Dire: "Alle 7.30 il presidente di seggio è arrivato a piazza Bologna e si è accorto che il gazebo non c'era più" le parole di Marco Giordano, attivista dem. "Era stato montato nella notte, per assicurare che alle 8 fosse tutto pronto per aprire le votazioni. Invece stamattina era sparito. Dopo aver avvertito la Federazione, ho fatto un giro di telefonate e un compagno che aveva un gazebo a disposizione lo ha portato qui" ed è stato possibile votare come previsto.

Stessa situazione a piazza dei Cinquecento (davanti alla Stazione Termini): stamattina il gazebo del Pd non era più al suo posto. All'inizio "hanno cominciato a votare appoggiati su una macchina" racconta Giordano "poi ho portato le bandiere del Pd per far capire dove andare, perchè ci arrivavano telefonate di persone che non capivano dove si votasse. Ora non so quale sia la situazione là, ma spero che un gazebo lo abbiano montato".