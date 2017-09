Meteo a Roma: possibili piogge nel weekend

Pioggia anche a carattere temporalesco. Dopo le precipitazioni di venerdì 1 settembre ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale: a seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento Protezione Civile di: "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta D (Roma) E (Aniene) F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri) dalle ore 00:00 di sabato 02 settembre 2017 e per le successive 18-24 ore.

Previsioni meteo a Roma 2 settembre 2017

E' stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale. (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio). I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica.