Santa Maria Maggiore, entra in chiesa e sfregia due sacerdoti con una bottiglia rotta

E' entrato nella chiesa di Santa Maria Maggiore ed armato di un coccio di bottiglia ha sfregiato due sacerdoti. Panico alle 18 di oggi, sabato 7 gennaio, nella Basilica dell'Esquilino. Autore del gesto un 42enne originario della provincia di Frosinone, già noto alle forze dell'ordine. A bloccarlo i carabinieri di Piazza Dante che l'hanno arrestato bloccandolo poco fuori dalla chiesa. I militari, allertati dalle urla provenienti dall'interno, si erano precipitati per capire cosa stesse accadendo, trovando così l'uomo in fuga.

Uno dei due feriti, frate superiore dei Francescani dell'Immacolata, ha riportato una ferita al volto, giudicata di lieve entità. Più gravi, ma non tali da mettere in pericolo la vita dell'uomo, le condizioni dell'altro sacerdote che ha riportato una ferita piuttosto vasta dallo zigomo al mento. Attualmente si trova ricoverato al Policlinico Umberto I dove è entrato in codice rosso.