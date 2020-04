Pretende un rapporto sessuale e picchia la moglie davanti alla figlia minorenne

Due episodi di maltrattamenti in famiglia in poche ore a Roma. Uno, nei pressi della stazione Cipro, dove un uomo ha picchiato la moglie pretendendo un rapporto sessuale non voluto. L'altro in zona Torrenova, qui un ragazzo ha aggredito la madre perché voleva i soldi per comprarsi la droga.

Picchia la moglie e pretende un rapporto sessuale

Il primo, in ordine di tempo, è avvenuto all'una di notte circa quando un equipaggio del Reparto Volanti viene inviato nei pressi di piazzale degli Eroi per una lite tra una coppia.

La vittima ha raccontato ai poliziotti che mentre si trovava in camera da letto con la figlia di 7 anni il marito, un russo di 35 anni con cui viveva separata in casa da diverso tempo, era entrato nella stanza completamente ubriaco ed aveva iniziato ad infastidirla, pretendendo di consumare un rapporto sessuale.

Al rifiuto della donna, l'uomo aveva iniziato a picchiarla sedendosi di peso sopra di lei e minacciandola di morte. Solo grazie all'intervento di una coinquilina, intervenuta in aiuto dell'amica, l'uomo aveva desistito dai suoi intenti.

Già l’11 aprile scorso, a seguito di analogo intervento della Polizia di Stato, il comportamento aggressivo dell'uomo era stato registrato attraverso il 'Protocollo Eva'. Il 35enne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e associato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Aggredisce la madre per aver i soldi della droga

L'altro episodio, invece, è avvenuto in zona Torrenova. Qui un ragazzo di 23 anni ha aggredito la madre rubandole soldi e chiavi della macchina, utili per comprarsi una dose di droga. Il giovane, uscito in auto nonostante non abbia la patente, è stato rintracciato poco dopo dagli agenti del Reparto Volanti intervenuti sul posto. Bloccato, è stato quindi arrestato.