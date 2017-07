Johnny Lo Zingaro preso in Toscana, finisce la fuga di Giuseppe Mastini

È stato catturato il latitante Giuseppe Mastini detto Johnny Lo Zingaro, evaso il 30 giugno scorso dal carcere di Fossano (Cuneo). Questo il tweet con la quale la Polizia di Stato ha annunciato la cattura dell’uomo, arrestato da uomini del Servizio centrale Operativo delle Squadre Mobili di Cuneo, Lucca e Siena e dagli uomini della Polizia penitenziaria. Mastini era nascosto in un appartamento di Taverne d’Arbia (in provincia Siena) dove gli agenti hanno fatto irruzione. In particolare è stato individuato a Pietrasanta a casa dei parenti della sua compagna. I poliziotti si sono sostituiti ai corrieri per una consegna.

Evaso Johnny Lo Zingaro

Giuseppe Mastini, noto anche come il "Biondino", era evaso dal carcere di Fossano, dove stava scontando l'ergastolo per una lunga scia di omicidi e rapine. Un'evasione senza effetti speciali e spettacolarità: lo Zingaro semplicemente non si era presentato sul posto di lavoro a Cairo Montenotte, nel savonese, dove era impiegato in regime di semilibertà presso la scuola di formazione di Polizia penitenziaria.

La fuga in taxi

Giuseppe Mastini era riuscito ad arrivare sino alla Stazione di Genova Brignole perdendo un taxi. Poi l’inizio delle ricerche sia in Italia che all’estero. Johnny lo Zingaro, al quale sono dedicati anche libri, film e canzoni, è stato condannato all'ergastolo nel 1989: da alcuni anni è detenuto nel carcere di Fossano. Il 12 marzo 2014 ha usufruito di un permesso premio per partecipare al concerto dei Prodigy a Roma. In semilibertà, prima dell’evasione lavorava alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte. La mattina dello scorso 30 giugno l’evasione, sino alla fine della fuga di quest’oggi.