Via Giovannoli, la preghiera islamica nel "cantiere della vergogna": residenti in rivolta

Un centinaio di persone in preghiera all'interno di un'area di cantiere, la stessa che politica e cittadinanza vorrebbero sotto sequestro. Siamo in via Giovannoli, alla Marranella, prima periferia di Roma. Questa mattina intorno alle cinque i residenti sono stati svegliati dai festeggiamenti della comunità musulmana del quartiere, riunita con tappeti e altoparlanti per diffondere il rito del muezzin nel giorno del Sacrificio, in lingua araba l'Id al-adha.

Niente di strano. Per l'occasione, al sorgere del sole, altre due piazze della zona sono state occupate dall'evento con preghiere all'aperto: largo Bartolomeo Perestrello e largo Preneste. Ma nel caso di via Giovannoli le cose cambiano. Parliamo di un quadrilatero oggetto di proteste infinite da parte dei cittadini per lavori mai conclusi di costruttori che hanno edificato, oramai tre lustri fa, senza portare a termine le opere di compensazione. Non a caso è chiamato "il cantiere della vergogna". Le palazzine sorte tra via Giovannoli e via Baratta sono state vendute, ma la strada non è ancora stata riaperta al pubblico passaggio. Manca il collaudo. E questa mattina era sbarrata per fare spazio a decine di musulmani in preghiera.

"Un cantiere di un privato concesso per un evento del genere? Ci sembra una follia". A parlare è A.S., una donna che abita nei palazzi affacciati sul cantiere. "Va bene il diritto alla preghiera, ma non qui in questa zona. Senza contare che siamo stati buttati già dal letto alle cinque e mezzo, questo è un cantiere abusivo, che doveva chiudere anni fa e restituire la strada ai cittadini. Non solo non è mai stato fatto, adesso siamo anche invasi. Abbiamo chiamato i vigili urbani, la polizia, non ci hanno saputo dire niente". Secondo quanto appreso da RomaToday, il permesso per riunirsi sulla strada è stato dato dal privato, il titolare della ditta di costruzioni Bts che ha lo ha poi comunicato al vicino commissariato di Porta Maggiore. Ma a mandare i residenti su tutte le furie è la lunga storia di un cantiere lasciato per anni nel degrado, nonostante appelli, denunce, documenti, proteste. Ripercorriamola in sintesi.

La storia del "cantiere vergogna"

La ditta Bts che ha preso in concessione l'area compresa tra via Giovannoli e via Cartaro, ormai 14 anni fa, ha edificato delle palazzine (tutte vendute), senza "ripagare" il territorio con le dovute opere di compensazione. Una porzione di terreno da risanare e una strada di collegamento tra il quadrante e via della Marranella, questa di particolare interesse per la cittadinanza, mai arrivate. Il cantiere è rimasto per anni nel degrado più assoluto, tra rifiuti e abbandono. Nel mezzo una pioggia di atti inviati dal municipio al Comune rimasti sulle scrivanie degli uffici, denunce alle forze dell'ordine da parte dei cittadini, una proroga concessa dal dipartimento Urbanistica per chiudere il cantiere, scaduta nel giugno del 2013, e una decina di box adibiti a centri di culto islamico.

Già, anche la presenza di un gruppo di islamici dentro il cantiere non risale a oggi. Il proprietario ha concesso l'utilizzo di garage come centri culturali, moschee di fatto, oggetto di un provvedimento di sequestro da parte del giudice nel 2014 per abuso edilizio, poi annullato. E da qualche mese sono iniziati i lavori per la realizzazione di una seconda moschea in sei box contigui i cui muri e pilastri sono stati sfondati. In tutto questo i residenti aspettano il collaudo e la riapertura della strada. "Come amministrazione ci stiamo muovendo per accelerare il più possibile i tempi e risolvere le toppe burocratiche" spiega il consigliere grillino Chrstian Belluzzo, presidente della commissione Lavori Pubblici. "A settembre verranno installati i lampioni da Acea, dopodiché l'ufficio tecnico dovrà verificare tutti i documenti per il collaudo, poi la società presenterà la polizza fideiussoria e dovrà richiedere alla Polizia locale la determina per l'apertura al traffico". Ma dare tempistiche è prematuro. Mentre il centrodestra chiede il sequestro dell'intera area.

"Permettere in una area di cantiere una festa di così grande portata è l'ennesimo spregio ad ogni normativa - commenta il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Maurizio Politi - un'area della quale più volte abbiamo chiesto il sequestro, prima al governo municipale a guida Pd ed oggi al M5S, arrivando fino al prefetto, ma ad oggi da parte delle forze politiche c'è stato solo disinteresse, se non proprio favoritismo. A breve insieme al consigliere del Municipio 5, Fabio Schiuma, chiederemo un nuovo appuntamento al Sindaco, affinché obblighi i dipartimenti comunali a procedere verso il sequestro".