Incendio Prati: suv distrutto dalle fiamme, danneggiata un'auto

Apprensione nella notte a Prati dove un incendio che ha coinvolto due vetture si è sviluppato sotto le abitazioni del quartiere. L'allerta intorno alle 2:30 del 28 dicembre in via Valadier. A prendere fuoco un suv della Kia. Avvolto dalle fiamme le stesse si sono propagate ad un'auto in sosta vicina, una Volkswagen Polo, danneggiandola.

Chiamato il 115 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno poi spento le fiamme. Accertamenti in corso da parte della polizia.