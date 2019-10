Colombo, i lavori di potatura iniziano senza permesso: multata la ditta

I lavori di potatura dei pini presenti nello spartitraffico centrale dvia Cristoforo Colombo, tra Via Fosso di Malafede e Piazzale Cristoforo Colombo, sono inziati in anticipo e così, ieri, la Polizia Locale ha multato la ditta appaltatrice.

I lavori programmati dal Dipartimento Tutela Ambiente, nel tratto dal km 11,300 a via di Malafede, direzione Roma, prevedevano l'inizio delle attività alle ore 9;30 del 24 ottobre ma gli operai nella giornata del 23 avevano già iniziato, senza essere stati autorizzati e creando, di conseguenza, notevoli rallentamenti e disagi alla cittadinanza.

Per tale motivo, gli agenti hanno agito secondo le norme previste, sanzionando la ditta per oltre 600 euro. I controlli continueranno nei prossimi giorni, insieme all'impiego di diverse pattuglie nell'area per limitare il più possibile le difficoltà legate al volume di traffico della zona.