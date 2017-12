Posto di controllo a Gregorio VII: nell'auto nascondeva 25 dosi di cocaina

Fermato ad un normale posto di controllo alla circolazione stradale in zona Gregorio VII, è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina e oltre 720 euro. In manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito un 28enne albanese, senza occupazione, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro.

Ieri pomeriggio, impegnati in un posto di controllo in piazza Pio XI, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo della sua autovettura per eseguire accertamenti di routine inerenti al Codice della Strada. Durante gli accertamenti il 28enne ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo.

La successiva perquisizione al veicolo ha permesso di rinvenire, nascoste nel vano portaoggetti, 25 dosi cocaina, mentre nelle tasche del fermato sono stati trovati 722 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.