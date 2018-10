Ostia: fermato ad un posto di blocco, nascondeva dosi di cocaina per lo spaccio

Nascondeva cocaina in auto. A notarlo, a seguito di un mirato servizio di controllo del territorio di Ostia, i Carabinieri. In manette è così finito un 27enne, già noto agli uffici, per la detenzione di droga. In particolare, il giovane è stato fermato a bordo della propria vettura ad un posto di controllo e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di molteplici dosi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi della stessa sostanza nonché la somma contante di 650 euro, provento del traffico illecito. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa dell'udienza di convalida, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati.

Nella mattinata scorsa, i Carabinieri hanno arrestato anche un 18enne di Ostia, già sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto sorpreso fuori dall'abitazione, in palese violazione delle prescrizioni dettate dal giudice.