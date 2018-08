VIDEO | Servizi ad "Alto Impatto" nelle aree di servizio, il lavoro della polizia

"Se mentre viaggiate vedete rallentare il traffico perché delle pattuglie della Polizia stradale stanno incanalando i veicoli per controllarli, siete nel bel mezzo di un’operazione cosiddetta ad “alto impatto”. Nulla di preoccupante, ma anzi qualcosa di molto utile per la vostra sicurezza". A spiegare il lavoro delle forze dell'ordine è la pagina social della Polizia di Stato dell'Agente Lisa postando un video di un servizio ad alto impatto effettuato qualche sera fa sull'A1, nell'area di servizio di Frascati.

Servizi alto impatto della polizia nelle aree di servizio

Come spiega ancora la pagina social Agente Lisa: "Si tratta di controlli di Polizia estesi in punti strategici e sensibili di tratti autostradali e stradali per la prevenzione di incidenti. Nel giro di poche ore vengono controllati numerosi veicoli e persone. Accertamenti sulla regolarità dei documenti, sui mezzi e sull’idoneità alla guida, con etilometro e personale medico sul posto pronto ad effettuare specifici analisi cliniche al bisogno".

Posti controllo aree servizio autostrade e superstrade

Il flusso del traffico viene fatto incanalare in genere in un luogo appropriato alla sosta, come un’area di servizio, dove gli agenti fermano i veicoli a campione. Non si tratta quindi di un posto di blocco - si legge ancora sulla pagina Facebook dell'account social della Polizia di Stato - perché non tutti i veicoli vengono fermati, ma di un posto di controllo. Questo permette comunque una migliore verifica delle condizioni di chi si mette alla guida, per la sua sicurezza e quella degli altri utenti della strada".