Fermato in strada per un controllo: nascondeva in valigia piccone e martello

Fermato in strada con vari oggetti contundenti in valigia. E' successo intorno alle 3 del mattino quando i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno denunciato a piede libero un cittadino del Gambia di 25 anni, domiciliato in un Centro di Accoglienza di largo Perassi, con l'accusa di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

Il ragazzo, intorno alle 3:00, è stato notato mentre si aggirava, in atteggiamento fortemente sospetto considerata l’ora, nei pressi di un palazzo di via degli Estensi.

Alla vista dei Carabinieri ha tentato goffamente di nascondere qualcosa in una valigia che aveva con sé: all’atto del controllo, i militari hanno scoperto nel bagaglio un martello, un grosso cacciavite e un piccone. Tutti gli arnesi sono stati sequestrati.