Perde il portafogli con 1500 euro: negoziante glielo restituisce

Aveva dimenticato il portafogli in un centro commerciale, con tutti i documenti e con lo stipendio di aprile, circa 1500 euro. Gli è stato riconsegnato due giorni dopo: non mancava nemmeno un euro. Una notizia "sorprendente" quella che è capitata ad un autista Ncc di Roma, Spartaco Lamponi, che racconta una Roma che troppo poco spesso finisce sui giornali. A restituirglielo, gli esercenti di un negozio di articoli in quoio e riparazioni, "dei giovani di origini peruviane".

L'esercizio si trova all'interno del centro commerciale Gulliver, di via della Lucchina, in zona Ottavia. Lamponi ci era andato il 5 maggio, era un sabato pomeriggio. "Dovevo riparare la zip della mia giacca di servizio". Ha pagato il dovuto ed è tornato a casa. "Solo a questo punto mi sono accorto di non avere più con me il portafogli con dentro lo stipendio". Scattano le ricerche. "In macchina, a casa, in ogni posto dove sarebbe potuto essere. Ero disperato". Ormai era scesa la sera.

"Il giorno dopo mi sono recato al centro commerciale". Il negozio era chiuso ma sulla serranda c'erano tutti i contatti. "Mi ha risposto il titolare, tranquillizzandomi: l'avevo dimenticato sul bancone. L'avevano con loro. Il lunedì mattina me l'hanno restituito pieno". Non mancava nemmeno un euro. "Ero sorpreso e contento" continua Lampone. "Un episodio che fa onore alla città e ai suoi cittadini stranieri, in particolare alla comunità peruviana, troppo spesso bersagliati. Un esempio di educazione, cultura e valore morale".