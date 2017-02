Tenta vendita smartphone e iPad a prezzi stracciati: denunciato dai carabinieri

Si aggirava per i banchi di Porta Portese proponendo uno smartphone e un iPad di ultima generazione a prezzi stracciati: circa mille euro il valore di mercato, 100 quelli richiesti ai potenziali clienti adescati nel mercato romano.

Così i Carabinieri, in servizio in borghese, si sono insospettiti e hanno deciso di bloccare l'uomo per un controllo. Il 55enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, non ha saputo fornire la precisa provenienza della merce, che è stata sequestrata.

I Carabinieri, che hanno denunciato l’uomo, proseguono gli accertamenti per risalire ai proprietari degli oggetti sequestrati.