Porta Portese: passseggia inviando foto, ladro le ruba iPhone dalle mani e fugge

Furto anomalo avvenuto a Porta Portese. Una donna stava scegliendo il travestimento per una festa di carnevale, scambiandosi foto con una sua amica attraverso il suo iPhone mentre passeggiava in via del Porto di Ripa Grande.

Lì è stata raggiunta improvvisamente da un ragazzo alle spalle che glielo ha strappato letteralmente dalle mani, fuggendo verso ponte Sublicio.

La fuga dello straniero, un egiziano di 23 anni, senza fissa dimora e con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, è stata breve perché i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere transitando in via del Porto di Ripa Grande, attirati dalle urla della vittima e grazie alla sommaria descrizione, sono riusciti a rintracciarlo.

Dopo averlo bloccato i militari l’hanno perquisito rinvenendo nelle tasche dei jeans il prezioso telefonino del valore di oltre 600 euro. Lo straniero è stato ammanettato e portato in caserma, trattenuto in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo mentre, lo smartphone è stato riconsegnato alla proprietaria.